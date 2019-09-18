Ордер есть, ключей нет: На Днепропетровщине переселенцы могут остаться без жилья

В Павлограде (Днепропетровская обл.) переселенцы уже три месяца не могут поселиться в своих квартирах в отремонтированном для них за деньги Германии социальном общежитии. В день торжественного открытия, 26 июня, мэр вручил людям ордера на жилье, но ключи они до сих пор не получили, пишут «Подробности».

Переселенка Людмила Павленко показывает документ, согласно которому вместе с семью детьми она имеет право заселиться в квартиру. Однако уже 3 месяца женщина не может получить ключи. И в любой момент семья рискует остаться на улице. «Агентство уже нашло квартирантов на ту квартиру, где я проживаю. День на день я должна выбраться. А кому я нужна с 7 детьми? Ну, кому я нужна? Дети хотят в школу здесь», – говорит она.

Переселенка Татьяна Маливанец также воспитывает семерых детей. С семьей она переехала в Павлоград из Луганской области. Живет в арендованных квартирах и так же, как и Людмила, несколько месяцев ждет ключи. «Мы заходили, смотрели, все достойно, все прилично, но говорят, что нет подключения к электросети. Ключи не дают в связи с тем, что не подключено к электросети. Мы надеемся, мы верим, нам обещают. Да хорошо, мы подождем, вот опять на понедельник нам обещают ключи. Ну, хорошо, мы подождем до понедельника, я не знаю еще до какого числа нам придется ждать», – рассказала она.

Почему в торжественно открытый дом для переселенцев люди уже 3 месяца не могут заселиться – спросить не у кого. Чиновники и коммунальщики не хотят общаться ни с переселенцами, ни с журналистами. Увидев журналистов, руководитель местного ЖЭКа закрыла контору.

Избегал камеры и Павлоградский городской голова Анатолий Вершина. Общаться с журналистами уполномочил начальника управления коммунального хозяйства и строительства Павлоградского горсовета Андрея Завгороднего. Тот объясняет, что заселить людей не могут, потому что дом еще не сдан в эксплуатацию. «Дом проверили – введен. Но электроэнергия не запитана. Не спрашивайте дату. Потому что я не могу гарантировать, что РЭС еще каких-то замечаний не внесет», – сказал он.

Однако почему людям выдали ордера, если дом еще не пригоден для проживания, никто не может объяснить. Переселенцы обратились за помощью к правозащитникам. «Если говорить о нарушениях, то это, прежде всего, нарушения прав человека. И нарушения, прежде всего, и закона права на информацию. То есть люди должны были получить полную, исчерпывающую, объективную информацию. Во-первых, об условиях их там заселения, почему были выбраны именно эти семьи, почему именно такая жилая площадь предоставлена, какова будет квартплата», – объяснила юрист общественной организации Наталия Кожина.

Поэтому пока юристы готовят жалобу в прокуратуру о нарушении прав горсоветом, люди надеются, что им, наконец, отдадут обещанные ключи.

Напомним, в Павлограде торжественно открыли «социальный» дом для переселенцев. Бывшее общежитие одного из промышленных предприятий реконструировали за счет средств Германии. Отчитались: благодаря проекту, в который было вложено более 15 млн грн, крышей над головой теперь обеспечены почти полсотни внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Провозгласили речи, перерезали ленточку, но воз и ныне там – по прошествии времени заселение так и не началось.

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