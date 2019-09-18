Люди рассказали о причинах, длительности и что беспокоит при пересечении КПВВ на Донбассе (Инфографика)

На Донбассе количество пересечений через линию разграничения выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом (август 2018 года), количество пересечений снизилось на 44 тыс. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии соприкосновения через КПВВ»* за август 2019 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

Согласно отчету, 61% респондентов был старше 60 лет. Большинство респондентов составили женщины – 63%. «Количество респондентов, которые сопровождали несовершеннолетних (преимущественно жители временно неподконтрольной украинской власти территории) достигло 15%, что на 8% больше среднего показателя в предыдущие месяцы 2019 года. Лица старшего возраста реже путешествовали с детьми (6% по сравнению с 37% респондентов в возрасте 18-34 лет). Причины пересечения таких респондентов существенно отличались, как видно из графиков», – говорится в отчете.

По данным правозащитников, самой главной причиной пересечения линии разграничения у респондентов старше 60 лет были проблемы с пенсией/социальными выплатами, у респондентов от 18 до 59 лет – посещение родственников:

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Что касается факторов беспокойства и длительности пересечения, то правозащитники представили инфографику:

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Напомним, в течение августа линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 283 тыс. 200 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 964 тыс. человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 319 тыс. 200 человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 47 визитов на 5 КПВВ в августе 2019 года. Были опрошены 2 422 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.

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