Бросаются и пищат: Жители многоэтажки Мариуполя страдают от нашествия крыс (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители одной из многоэтажек в Центральном районе города жалуются на нашествие крыс. Возмущаются, мол, управляющая компания «Город для людей» на заявки не реагирует, а самостоятельно вывести грызунов не получается.

Эта многоэтажка расположена на бульваре Шевченко. Жительница дома Елена Волкова с дочкой и двумя внуками живет на втором этаже. Говорит, что шорох впервые услышали почти две недели назад в ванной комнате под потолком. Затем – в стенах, а теперь и в кухонной мебели. Женщина жалуется, что управляющей компании оставили уже несколько заявлений, чтобы те отравили грызунов, однако там не реагируют. «Как так можно жить, что в наше время они не травят крыс, они их развели, и крыса сидит у меня под раковиной на кухне. Что нам делать? Я не знаю, где дочка ночует, я не знаю, они тикает, хватает все – манюсенький же ребеночек, она бежит и все. А старший мальчик вот тут со мной уроки делает, только вот тут начинается – мы все схватили, все побежали», – говорит она.

А по словам Валентины Романовой, которая живет на девятом этаже, недавно в ее квартиру крыса залезла через вентиляцию. Тогда женщина выгоняла грызуна из дома в течение четырех часов. А крысам в подъезде и во дворе даже не удивляется. «Подымаешься – идет себе, как по бульвару. И боишься ее трогать, потому что они бросаются. Вот я тоже не верила, что может крыса прыгать. Еще и как прыгает и пищит. Ну, я ее сумкой и побежала дальше», – рассказала она.

В управляющей компании обещают, что дома от крыс обработают подрядчики. Должны закончить уже к концу этого месяца. «Ну, единственное что, не по одной, по две заявочки, а собираем определенный фронт работ. Сейчас направили уже около 100 домов – будет в ближайшее время обработано. Вообще в тариф входит 2 раза в год обработка, но при необходимости 5-6 раз делаем, потому что очень много сейчас их», – сообщила менеджер Елена Миненко.

Также жилищники посоветовали жильцам, чтобы проблема крыс исчезла совсем, надо заваривать мусоропровод.

Источник: ТК «Сигма»

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