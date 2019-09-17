Всем освобожденным из России украинцам запрещен въезд на ее территорию

Всем 35 украинцам, которых освободили из плена, Россия запретила въезд на свою территорию. Об этом адвокат Дмитрий Диндзе сказал в комментарии «Громадському».

Он назвал этот запрет «пожизненным». Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко. «Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», – сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом «безопасности Российской Федерации». «Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям – пожизненныйая запрет на въезд. Не на какие 20 лет, а пожизненно», – отметил Дмитрий Диндзе.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Сегодня стало известно, что Украина передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.