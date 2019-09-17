Глава ОБСЕ: Условий для свободных выборов на неподконтрольном Донбассе нет

Свободные выборы на неподконтрольной части территории Донбасса невозможны в нынешних условиях. Об этом заявил глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в интервью «ВВС.сom.

«Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и обычно по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей – ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными», – сказал Лайчак.

Он также ответил на вопрос, должен ли предшествовать выборам вывод российских войск из региона, установлению контроля за границей в восточной Украине или это уже должно произойти после них. «Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что есть атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет», – отметил глава ОБСЕ.