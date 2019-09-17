Помпео заверил Пристайко в неизменной поддержке Украины со стороны США, – Госдепартамент

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провели телефонный разговор, во время которой глава американского Госдепартамента подтвердил неизменную поддержку Киева Вашингтоном. Об этом сегодня 17 сентября сообщила пресс-служба Госдепартамента, сообщает «Радио Свобода» .

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня общался с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине на пути продвижения важных реформ по борьбе с коррупцией, укрепление верховенства права и создания экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что Помпео «выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».

В украинском внешнеполитическом ведомстве пока не сообщали о ходе разговора Пристайко с Помпео.