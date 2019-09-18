Хотят косить бабло: В соцсетях обсуждают ситуацию на КПП «ДНР» в Еленовке

Благоустройство КПП «ДНР» в Еленовке никак не повлияло на скорость его пересечения. На КПП продолжают собираться огромные очереди, а чтобы пройти быстрее, нужно дать взятку. Об этом пишут люди в социальных сетях.

На обновленном КПП в Еленовке нужно потратить несколько часов в очереди, в то время как на украинской стороне – это 10-15 минут: