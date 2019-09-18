Хотят косить бабло: В соцсетях обсуждают ситуацию на КПП «ДНР» в Еленовке

Благоустройство КПП «ДНР» в Еленовке никак не повлияло на скорость его пересечения. На КПП продолжают собираться огромные очереди, а чтобы пройти быстрее, нужно дать взятку. Об этом пишут люди в социальных сетях.
На обновленном КПП в Еленовке нужно потратить несколько часов в очереди, в то время как на украинской стороне – это 10-15 минут:
- Александр: «Итог сегодняшнего выезда через Еленовку в Украину. 09:50 стал в очередь. 15:08 – прошел ДНР. 15:27 – прошел украинский КПВВ. Резюме: на Еленовке все вернулось на круги своя. Работать не хотят»;
- «Donchanin2018»: «Хотят косить бабло»;
- Василий: «Надо для перевозов просто отдельную полосу с отдельным окошком организовать на каждом КПВВ. С обеих сторон. И заживем...»;
- Макс: «Ох****льно работает "новая" Еленовка, это как-то пи**ец… Там 10 минут, тут 3-4 часа»;
- Надежда: «Горбатого могила исправит. Деньги, как денежную единицу, никто не отменял. Я в августе с престарелыми родителями простояла в очереди 12 часов на ДНРовском блокпосте, украинский прошли за 10 минут»;
- Юрий: «Непонятно, что они там мутят? На сей раз какие отмазки»;
- Галина: «ДНР-блокпосты – это коррупция и произвол»;
- Алекс: «Пока платят бабло, будет бардак и будут очереди»;
- Виталий: «Да, как-то печально»;
- Дмитрий: «Де**лы на ДНР-постах»;
- Саня: «Войска против своих».
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