Разумкова спросили, получит ли Донбасс особый статус

Будет ли в новом законопроекте по изменениям в Конституцию в рамках реформы децентрализации закреплен особый статус неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, или он останется только в отдельном законе. На этот вопрос ответил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«Я бы не смешивал два процесса. Первый процесс связан с децентрализацией. Это реформа, которая идет по всей территории Украины. Я уверен, что после того, как мы вернем оккупированные территории, и там нужно будет провести реформу децентрализации. Надеюсь, это пройдет как можно быстрее, но понимаю, что это очень непростой процесс», – сказал он.

«Второй вопрос, связанный со временно оккупированными территориями, причем не только Донбасса, но и Крыма, это совсем другая дискуссия, к которой нужно подходить отдельно и очень взвешено», – заявил Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры «нормандской четверки» обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»

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