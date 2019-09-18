Двойное убийство полицейских: Суд рассмотрел апелляцию экс-бойца «Торнадо»

В Днепре во вторник, 17 сентября, суд рассмотрел апелляцию по приговору экс-бойцу роты «Торнадо», воевавшему на Донбассе, Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских, и оставил ее без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс служба Днепровского апелляционного суда, передает «Укринформ».
«В ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции – без изменений», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 7 апреля 2019 года суд вынес приговор экс-бойцу роты «Торнадо». Бывшего участника боевых действий приговорили к пожизненному тюремному заключению с конфискацией имущества.
Напомним, экс-боец роты «Торнадо» Александр Пугачев 25 сентября 2016 года расстрелял двух патрульных – Ольгу Макаренко и Артема Кутушева. Они остановили его автомобиль, который проехал на красный свет, и попросили его документы. Пугачев начал стрелять. Артема Кутушева он застрелил на месте, Ольга Макаренко умерла в больнице. Перед гибелью Артем Кутушев успел ранить Александра Пугачева в живот, благодаря чему его задержали, потому что он сам обратился за помощью в больницу им. Мечникова.
Читайте также:
- Дело «Сармата»: ГБР открыло уголовное дело против полицейских, знавших о подготовке убийства
- В военной прокуратуре рассказали о деле экс-бойцов «Торнадо»
- Двойное убийство полицейских: Экс-бойцу «Торнадо» вынесли приговор
- Экс-бойцы роты «Торнадо» могут скоро выйти на свободу
- Экс-бойцам роты «Торнадо» сообщено о завершении досудебного расследования в уголовном производстве
- Полиция задержала одного из подозреваемых заказчиков убийства «Сармата»
- Убийство «Сармата»: Главного подозреваемого в организации преступления оставили под стражей
- Подозреваемому в убийстве «Сармата» продлили арест
- Во Львове задержали бывшего бойца «Торнадо», подозреваемого в организации убийства «Сармата»
- Суд продлил арест трем подозреваемым в убийстве «Сармата»
- Экс-бойцам роты «Торнадо» сообщили о новом подозрении
Комментарии