Двойное убийство полицейских: Суд рассмотрел апелляцию экс-бойца «Торнадо»

В Днепре во вторник, 17 сентября, суд рассмотрел апелляцию по приговору экс-бойцу роты «Торнадо», воевавшему на Донбассе, Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских, и оставил ее без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс служба Днепровского апелляционного суда, передает «Укринформ».

«В ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции – без изменений», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 7 апреля 2019 года суд вынес приговор экс-бойцу роты «Торнадо». Бывшего участника боевых действий приговорили к пожизненному тюремному заключению с конфискацией имущества.

Напомним, экс-боец роты «Торнадо» Александр Пугачев 25 сентября 2016 года расстрелял двух патрульных – Ольгу Макаренко и Артема Кутушева. Они остановили его автомобиль, который проехал на красный свет, и попросили его документы. Пугачев начал стрелять. Артема Кутушева он застрелил на месте, Ольга Макаренко умерла в больнице. Перед гибелью Артем Кутушев успел ранить Александра Пугачева в живот, благодаря чему его задержали, потому что он сам обратился за помощью в больницу им. Мечникова.

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