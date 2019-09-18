В Донецке показали район «Золотого кольца» (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал, как сегодня выглядит район «Золотого кольца».

Дончанин начал поездку на авто с ул. Щорса и направился к торговому центру «Золотое кольцо», расположенному вблизи Южного автовокзала. В районе торгового центра – заметное оживление, на парковке возле ТЦ – несколько свободных мест, на дорогах перед светофорами собираются по несколько машин. Однако в сравнении с довоенным временем улицы возле «Золотого кольца» выглядит полупустыми.

По словам автора, кадры запечатлены в вечернее время в рабочий день.

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