Час пик в районе ж/д вокзала в Донецке: Опубликованы новые кадры (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал, как сегодня выглядит район железнодорожного вокзала.

По словам дончанина, съемка проводилась утром, в час пик. «Стиг Барди» показал улицы, остановки, дороги в Киевском районе, сам ж/д вокзал, который сегодня пуст. «Ж/д вокзал, час пик», – прокомментировал опубликованные кадры дончанин.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что город выглядит не слишком густонаселенным:

Вадим: «Кадры впечатляющие. Но как-то пустоват город»;

«Max Novik»: «Очень печально видеть свой город таким мрачным»;

Павел: «Дончане уже забыли, что такое пробки».

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