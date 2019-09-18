Пристайко рассказал, чего ожидает Украина от встречи в Нормандском формате

Украина ожидает от встречи в Нормандском формате реального прогресса в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью одной из немецких газет заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Посольство Украины в Германии.

«Я могу говорить только о наших ожидания. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих 6 месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло. И даже если западные санкции не являются идеальными, и когда нашим западным партнерам становится все труднее их поддерживать, они наносят ущерб экономике России. И это заставляет россиян двигаться в правильном направлении», – считает Пристайко.

По его словам, на Донбассе есть первые признаки готовности Кремля к деэскалации вооруженного конфликта. «Мы видим первые, предварительные признаки этого. Мы сделали несколько шагов в одностороннем порядке с нашей стороны, чтобы прекратить огонь, и мы предложили прекращение обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военных от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт», – отметил глава МИД Украины.

«Но постоянно осуществляются провокации с "той" стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частота бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось», – добавил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры «нормандской четверки» обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

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