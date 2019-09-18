Подвижек в вопросах Донбасса и Крыма до сих пор нет, – Тейлор

Санкций против Российской Федерации недостаточно, поскольку подвижек в вопросах Донбасса и Крыма до сих пор нет. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает УНН.

«Санкций против России недостаточно, поскольку в течение этого времени мы не увидели, чтобы россияне оставляли Донбасс или Крым», – сказал он.

По его словам, сейчас существуют другие широкие ограничения, которые могли бы быть введены против России, включая секторальные санкции в оборонной, энергетической и финансовой сферах, а также ограничения в выдаче виз.

«Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении РФ, и это хорошо знает сама Россия, это ее исключение из международной финансовой системы», – заявил Тейлор.

Однако, он считает, что такие меры были бы «разрушительными» для России, и могли бы быть введены только в случае «еще одного агрессивного шага».

Говоря о перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО, поверенный по делам США в Украине назвал одним из условий прекращение российского военного присутствия в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе.

«Было бы неплохо, если бы россияне оставили Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления», – считает эксперт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира на Донбассе.

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