В ООН призвали найти на гуманитарную помощь Донбассу 52 млн долл.

До начала зимы нужно найти 52 млн долл. для решения наиболее острых гуманитарных потребностей на Донбассе, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает «Укринформ».

«ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти 52 млн долл., чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию», – сказал он.

По его словам, план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне 162 млн долл., сейчас наполнен на 32%.

«Около 16 млн долл. из средств, которые немедленно необходимы сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам минирования, маркировку минированных территорий и разминирование территорий до того, как они покрылись снежным покровом», – сообщил Дюжаррик.

Представитель генсека ООН напомнил, что только на подконтрольной Украине части Донбасса около 2 млн человек живут на не разминированных территориях.

«Средства также пойдут на помощь 80 тыс. людей, живущим в пределах 5-километровой полосы вблизи линии соприкосновения на восточной Украине, для доступа к медицинским услугам – передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в медицинские учреждения», – резюмировал он.