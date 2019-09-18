«Еленовка. Продавцы очереди уже ходят»: Ситуация в пунктах пропуска утром 18 сентября

Сегодня утром, 18 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,8 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10075 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9215 человек и 1475 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8470 человек и 1415 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3675 человек и 765 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11390 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Владимир: «8:06. Майорск .117 машин на выезд, пеших больше половины навеса (не знаю сколько это)».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:45. Еленовка в Украину. Очередь до 2-го туалета в сторону Украины. Продавцы очереди уже ходят».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Витаха: «7:01. Куликово – до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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