Пути назад уже нет: Глава МИД Украины о курсе в ЕС и НАТО

Украина в своей внешней политике продолжит стремиться ко вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом в интервью одной из немецких газет заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Посольство Украины в Германии.
«Мы выбрали путь в направлении Запада и следуем ему в каждом принятом решении. Мы подтверждаем наше намерение с каждыми новыми демократическими выборами, новыми людьми, которые сейчас пришли в правительство, новой генерацией», – сказал он.
«Мы стараемся максимально приблизиться к членству Украины в ЕС и НАТО и в наших стандартах, чтобы это было на расстоянии вытянутой руки, как отметил президент Владимир Зеленский. Сейчас Украина, хоть и не без труда, но постоянно оставляет то, что Путин называет "российской зоной влияния". Пути назад уже нет. Это, наконец, должна понять и Россия», – заявил Пристайко.
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