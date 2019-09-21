Почему Китай заинтересован в решении конфликта на Донбассе, – мнение

Причина заинтересованности Китая в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе кроется в глобальной экономической ситуации и экономических интересах, в частности – в снятии санкций США с РФ. Об этом рассказал директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

«Китай, вроде бы как с Россией – такая уже дружба, что я даже в дипломатической лексике не знаю, как это назвать. Это просто любовь… Де-факто: китайские государственные банки и компании придерживаются санкций против России и ничего не инвестируют в крупные проекты в России», – говорит он.

По его словам, причина в том, что в Китае опасаются инвестировать в Россию из-за санкций со стороны США. «Потому что торговля Китая с Россией – 100 млрд долл., а с США – 750 млрд долл. И с США идет торговая война. И как только США будут иметь законную возможность вмешаться в дела китайских компаний и банков, это будет немедленно сделано. Они это знают, и это тоже их беспокоит. Поэтому посол Китая Ду Вэй недавно сказал, что Китай тоже заинтересован в решении конфликта на Донбассе. Очень странное, неожиданное заявление. А это все очень связанные вещи», – отмечает Корсунский.

«Мы точно знаем, что Китай давно и очень тщательно изучает все, что происходит в российско-украинском конфликте. И вдруг они обнаружили, что ситуация с Россией зависит от ситуации в Украине, и что оказывается, что хоть мы со своим маленьким ВВП, и у нас война, разрешение ситуации вокруг Украины может помочь значительно больше серьезным вопросам, которые касаются интересов Китая», – пояснил эксперт.

Директор Дипломатической академии при МИД Украины считает, что Китай также обеспокоен в безопасности доставки своих товаров в Европу, пути которой проходят вблизи Украины, а Россия заинтересована, чтобы с нее сняли значительную часть санкций после урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. «Это позволит и Китаю активно инвестировать, а России это выгодно», – добавил Корсунский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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