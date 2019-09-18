В «ДНР»: В Горловке горело общежитие

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) произошел пожар в общежитии. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«17.09.2019, г. Горловка, Центрально-Городской р-н, ул. Пушкинская, общежитие Горловского колледжа городского хозяйства – пожар», – говорится в сообщении.

В «МЧС» утверждают, что пожар произошел в комнате на 2-м этаже 5-этажного здания. Огнем уничтожены оконный и дверной блоки, мебель и вещи б/у на площади 21 кв. м, повреждены в других комнатах 1 дверной, 2 оконных блока, закопчены стены коридора 2-го этажа на площади 180 кв. м.

Работник общежития 1965 года рождения до прибытия сотрудников «МЧС» вынес с места пожара девочку 2011 года рождения. Во время спасения ребенка мужчина получил легкое отравление продуктами горения, от госпитализации отказался.

Сотрудники «МЧС» эвакуировали троих мужчин по выдвижной лестнице, а также вывели по лестничному маршу в аппарате для защиты органов дыхания женщину.

К тушению пожара привлекались 9 единиц техники и 28 сотрудников «МЧС», причины возгарания устанавливаются.

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