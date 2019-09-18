Сводка из зоны ООС за 17 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Во время выполнения боевого задания один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Железного – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Новотошковского – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета;

вблизи Луганского – из автоматического гранатомета.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Травневого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 82 единицы. Обстрелам подверглись Докучаевск, поселок Александровка, поселок Крутая Балка, село Васильевка, села Белая Каменка, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район населенного пункта Донецкий. Огонь велся из вооружения БМП-1, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия».