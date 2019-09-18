На Донетчине пропала молодая женщина (Фото)

На Донетчине пропала молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.
«Константиновским ОП Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области устанавливается местонахождение без вести пропавшей гр. Лысенко Ольги Павловны 13.03.1982 г.р., которая 15.09.2019 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», – сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба Бахмутского отдела полиции
Приметы: рост 163 см, крупного телосложения, волосы ниже плеча светлые, не окрашенные, глаза серо-голубого цвета.
Особые приметы: нет.
Одежда: черная короткая куртка (кожа) на молнии, костюм спортивный черный с белыми и красными вставками, черные замшевые туфли на платформе.
«Просьба ко всем, если у вас есть какие-либо информация о местонахождении пропавшей, просим сообщить об этом в полицию телефонам: (06272) 42969, м.т. 0958107400», – обратились в полиции.
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