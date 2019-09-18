Координатор системы ООН побывала в районе проведения операции Объединенных сил (Фото)

Район проведения операции Объединенных сил посетила координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам и постоянный представитель ПРООН в Украине Оснат Лубрани. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Краматорске (Донецкая обл.) Оснат Лубрани встретилась с представителями Объединенных сил во главе с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко. Стороны обсудили актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия, и консолидации усилий по дальнейшей надежной защите людей, проживающих вплотную к линии соприкосновения.

Координатор системы ООН выразила уверенность, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться, в частности, в рамках устоявшегося механизма гражданско-военной координации.

Владимир Кравченко сообщил, что в гуманитарной сфере произошли сдвиги к лучшему. Он отметил активные подготовительные работы к ремонту моста в районе Станицы Луганской, рассказал также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское. «Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской», – сказал командующий Объединенных сил.

«На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства», – сообщил Кравченко и добавил, что «все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны».