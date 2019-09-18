Нужны ли прямые переговоры Зеленского и Путина по Донбассу, – мнение

Украинским властям не стоит отказываться от Нормандского формата ради исключительно прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

«Нет другого выхода, чтобы говорить напрямую с Путиным, а не один на один. Один на один с Путиным не говорит практически никто, даже Трамп. Говорить с Путиным один на один практически нереально, потому что он мастер манипуляций. Он – офицер КГБ, и он прекрасно тренирован манипулировать людьми, заводить их в ловушки и получать от этого нужный ему результат», – отметил он.

«Я не согласен, что Германия и Франция будут на стороне Путина, хотя очевидно, что на политическом уровне в этих странах принято решение на сближение с Россией, о смене "кнута" на "пряник". Для нас это уже более года не является секретом», – продолжил Корсунский.

По его словам, при этом Германия и Франция заинтересованы в поддержке Украины в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и не заинтересованы в продлении санкций в отношении России. «То, что сейчас происходит, это уже кульминация от ожиданий, что наши выборы пройдут, будет новая власть и на эту новую власть, на которую очень быстро среагировала Франция. Германия сейчас в более ослабленном варианте – там свой политический процесс и личностные факторы», – говорит эксперт.

«Если будут переговоры в Нормандском формате, я думаю, что позиция Германии и Франции будет в нашу поддержку, чем в поддержку Путина. Для них сам факт дестабилизации страны с 40-миллионным населением в центре Европы, с которой есть соглашение об Ассоциации свободной торговли и безвизовый режим, уже определенная угроза, если вдруг будет горячая фаза войны», – поясняет Корсунский.

При этом он считает, что Россия не пойдет на активизацию вооруженного конфликта в Украине, но на Донбассе могут быть незапланированные провокации: «Франция и Германия понимают, что ситуацию нужно разряжать. Как? Я думаю, они ждут, что мы им об этом скажем. Я знаю, что разрабатывается целый пакет сценариев, который будет на столе у президента Зеленского, когда соберется Нормандская четверка. Тогда, возможно, и будет прямой диалог между ним и Путиным, и, возможно, это в каком-то смысле шаг вперед. Путин должен будет реагировать на конкретные предложения, и это не так просто для него тоже, потому что ему нужно сохранять лицо, а удерживать Донбасс нет никакого смысла».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры «нормандской четверки» обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: