Верховная Рада девятого созыва рискует проработать недолго, – аналитик

Верховная Рада 9-го созыва рискует проработать недолго. О возможном роспуске «Донецким новостям» рассказал аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

«Еще в январе 2019 года я предупреждал, что новая Верховная Рада рискует проработать недолго», – сообщил Игорь Тышкевич.

По словам аналитика, есть два варианта для роспуска. «Первый вариант для роспуска – если парламент будет успешен в рамках тех задач, которые перед ним стоят. А именно – трансформация государственных институций. В том числе изменение численности Рады в сторону уменьшения (соответствующие шаги мы уже видим)», – отметил эксперт.

«То есть, в своей теперешней структуре парламент перестанет отвечать вызовам времени. И его придется перезагрузить», – пояснил он.

Второй вариант, по мнению аналитика, – если ВР по ряду причин окажется неуспешной. «И тогда Зеленский, как и обещал, отправит ее в отставку», – считает Игорь Тышкевич.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «"Временный парламент": Эксперты оценили досрочный роспуск новой Верховной Рады».

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