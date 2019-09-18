Катастрофа Ил-76: Юрист рассказал о заседании суда над «экс-главой ЛНР» Плотницким

В Днепре во вторник, 17 сентября, прошло очередное заседание суда по факту сбитого в 2014 году самолета над ныне неподконтрольным украинским властям Луганском, в числе подозреваемых к которому есть «экс-глава ЛНР» Игорь Плотницкий. Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат родственников пострадавших в авиакатастрофе украинских военных Виталий Погосян.

«Очередное заседание по делу Плотницкого И. В., Патрушева и Гуреева, причастных к сбиванию Ил-76 в Луганском аэропорту 14.06.2014. Наконец, появились адвокаты из системы бесплатной правовой помощи, осуществляющих защиту обвиняемых. Почему наконец? А потому, что благодаря неявке бесплатных защитников было сорвано как минимум около 10 заседаний. Также на заседании присутствовали представители ОБСЕ», – сообщил Погосян.

По его словам, в ходе заседания прослушивали телефонные переговоры между участниками незаконных вооруженных формирований накануне и после сбивания самолета.

«Что интересно и важно. 13.06.2014 непосредственное руководство операцией осуществлял Партушев – "заместитель командира батальона "Заря". Утром проконтролировал проход через КПП группы с ПЗРК, которая вышла сбивать самолет. С 0:45 до сбития самолета в самом аэропорту шел бой между нашими воинами. Даже боевики были удивлены этим. В 01:27 получил доклад, что группа, которая сбила самолет, специалисты и разведка, все уехали с места атаки», – рассказывает юрист.

«Неутешительные выводы. При рассмотрении дела по генералу Назарову В. М. вопрос относительно того, что при заходе самолетов на посадку в самом аэропорту шел бой, не поднимался. В свою очередь, как Назаров, так и Муженко указывали, что группы "Славутич" было достаточно для обеспечения безопасности приземления и взлета самолетов в аэропорту Луганска. Сам Назаров и Муженко о бое в самом аэропорту при приземлении самолетов 14.06.2014 в суде не докладывали. Это обстоятельство не учитывалось и при проведении экспертизы», – проинформировал правозащитник.

Он отметил, что заседания суда продолжатся.

Ранее адвокат заявлял, что суд два года не может рассмотреть апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности по делу в отношении сбитого в 2014 году при посадке в аэропорту «Луганск» самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.

Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В Красногвардейском районном суде Днепра 13 августа 2018 года был объявлен обвинительный акт по «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому и двум главарям незаконных вооруженных формирований (НВФ) Игорю Патрушеву и Александру Гурееву. СБУ собрала очередные доказательства того, что к авиакатастрофе причастны офицеры российской военной разведки и ЧВК «Вагнера».

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