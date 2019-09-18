В прифронтовом Лебединском заработают группы быстрого реагирования полиции

В прифронтовом поселке Лебединское (Донецкая обл.), расположенном вблизи Широкино и Мариуполя, заработают группы быстрого реагирования полиции. Об этом сообщил начальник сектора превентивной деятельности Кальмиусского отдела полиции Мариуполя Александр Коряк.

«В ближайшем будущем мы планируем здесь запустить две группы быстрого реагирования. В этом нам помогут сотрудники, которые приедут к нам работать с центральной Украины, и будут здесь вести служебную деятельность по суточным дежурствам на служебном автомобиле. Реагировать на сообщения граждан», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в прифронтовом Лебединском ремонтируют разрушенную инфраструктуру и дома, а еще, готовятся к открытию пункта Пенсионного фонда и службы социальной защиты. Это будет восьмой по счету пункт ПФ, обслуживающий жителей вдоль линии разграничения в Донецкой области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

Читайте также: