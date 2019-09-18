Концерт нужен обязательно: В соцсетях обсуждают переименование «ДНР»

Концерт нужен обязательно: В соцсетях обсуждают переименование «ДНР»

ДН

18.09.19 12:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди в соцсетях поднимают тему многочисленных концертов. В связи в этим местные жители предлагают «ДНР» переименовать.

«Мне кажется, ДНР пора в КНДР переименовать. Концертная народная донецкая республика», – пишет автор поста в местном паблике.

Эту тему подхватили во многих местных сообществах. Жители Донецка соглашаются с автором и предлагают свои варианты:

  • Эмилия: «Да, концерт в честь переименования нужен обязательно»;
  • Сергей: «Даешь концерт в честь переименования!»;
  • Елена: «100%»;
  • «Товарищ Галенко»: «Да, с концертами у нас порядок»;
  • Клава: «Нет, нормально: Дно народной республики»;
  • Ирина: «Именно»;
  • Екатерина: «У нас 22.09 концерт»;
  • Денис Б.: «Коррупционная народная донецкая республика»;
  • Денис К.: «Концертно-коррупционная»;
  • Дмитрий: «Концертно-коррупционная-комендантская»;
  • Денис К.: «Прям в точку»;
  • Рома: «Все верно написано – в ДНР права человека как гражданина ограничиваются практически во всем. А самое вопиющее нарушение – это комендантский час. И тут никаких оговорок и оправданий быть не может – это полнейший произвол»;
  • Дмитрий: «Про права человека – у нас тоталитаризм полный»;
  • Сергей: «Все верно, только убрать народная. Народного у нас и близко ничего нет».

Есть и те, кто высказывает противоположное мнение:

  • Олег: «Что за бред?»;
  • Юлия: «Чем всякую хрень перепечатывать, лучше бы делом занимались… А то дурью маетесь».

Читайте также:

Комментарии