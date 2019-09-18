Концерт нужен обязательно: В соцсетях обсуждают переименование «ДНР»

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди в соцсетях поднимают тему многочисленных концертов. В связи в этим местные жители предлагают «ДНР» переименовать.
«Мне кажется, ДНР пора в КНДР переименовать. Концертная народная донецкая республика», – пишет автор поста в местном паблике.
Эту тему подхватили во многих местных сообществах. Жители Донецка соглашаются с автором и предлагают свои варианты:
- Эмилия: «Да, концерт в честь переименования нужен обязательно»;
- Сергей: «Даешь концерт в честь переименования!»;
- Елена: «100%»;
- «Товарищ Галенко»: «Да, с концертами у нас порядок»;
- Клава: «Нет, нормально: Дно народной республики»;
- Ирина: «Именно»;
- Екатерина: «У нас 22.09 концерт»;
- Денис Б.: «Коррупционная народная донецкая республика»;
- Денис К.: «Концертно-коррупционная»;
- Дмитрий: «Концертно-коррупционная-комендантская»;
- Денис К.: «Прям в точку»;
- Рома: «Все верно написано – в ДНР права человека как гражданина ограничиваются практически во всем. А самое вопиющее нарушение – это комендантский час. И тут никаких оговорок и оправданий быть не может – это полнейший произвол»;
- Дмитрий: «Про права человека – у нас тоталитаризм полный»;
- Сергей: «Все верно, только убрать народная. Народного у нас и близко ничего нет».
Есть и те, кто высказывает противоположное мнение:
- Олег: «Что за бред?»;
- Юлия: «Чем всякую хрень перепечатывать, лучше бы делом занимались… А то дурью маетесь».
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