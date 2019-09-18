Концерт нужен обязательно: В соцсетях обсуждают переименование «ДНР»

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди в соцсетях поднимают тему многочисленных концертов. В связи в этим местные жители предлагают «ДНР» переименовать.

«Мне кажется, ДНР пора в КНДР переименовать. Концертная народная донецкая республика», – пишет автор поста в местном паблике.

Эту тему подхватили во многих местных сообществах. Жители Донецка соглашаются с автором и предлагают свои варианты:

Эмилия: «Да, концерт в честь переименования нужен обязательно»;

Сергей: «Даешь концерт в честь переименования!»;

Елена: «100%»;

«Товарищ Галенко»: «Да, с концертами у нас порядок»;

Клава: «Нет, нормально: Дно народной республики»;

Ирина: «Именно»;

Екатерина: «У нас 22.09 концерт»;

Денис Б.: «Коррупционная народная донецкая республика»;

Денис К.: «Концертно-коррупционная»;

Дмитрий: «Концертно-коррупционная-комендантская»;

Денис К.: «Прям в точку»;

Рома: «Все верно написано – в ДНР права человека как гражданина ограничиваются практически во всем. А самое вопиющее нарушение – это комендантский час. И тут никаких оговорок и оправданий быть не может – это полнейший произвол»;

Дмитрий: «Про права человека – у нас тоталитаризм полный»;

Сергей: «Все верно, только убрать народная. Народного у нас и близко ничего нет».

Есть и те, кто высказывает противоположное мнение:

Олег: «Что за бред?»;

Юлия: «Чем всякую хрень перепечатывать, лучше бы делом занимались… А то дурью маетесь».

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