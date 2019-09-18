«Шахтер» подарил представителям «Манчестер Сити» украинские паспорта и вышиванки (Фото)

В Харькове сегодня, 18 сентября, состоится матч первого группового этапа Лиги чемпионов, в котором ФК «Шахтер» примет «Манчестер Сити».

Накануне был организован традиционный прием в честь зарубежных гостей. Делегацию «Шахтера» с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, «Манчестер Сити» представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн. В ходе встречи гендиректор «горняков» Сергей Палкин презентовал англичанам забавные сувениры.

«В преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов провели традиционную встречу с представителями "Манчестер Сити". Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки», – написал гендиректор «Шахтера» в своем Facebook.

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»