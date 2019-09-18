Проект госбюджета на 2020 год: Как изменится прожиточный минимум

В Украине с 1 января 2020 года предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в размере 2027 грн. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте парламента.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года прожиточный минимум должен составить 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет предлагается следующий:

с 1 января 2020 года – 1779 грн;

с 1 июля – 1859 грн;

с 1 декабря – 1921 грн.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 – 2218 грн;

с 1 июля – 2318 грн;

с 1 декабря – 2395 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:

с 1 января 2020 года – 2102 грн;

с 1 июля – 2197 грн;

с 1 декабря – 2270 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января 2020 года – 1638 грн;

с 1 июля – 1712 грн;

с 1 декабря – 1769 грн.

«Кабинету министров Украины осуществить решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения», – сказано в законопроекте госбюджета на 2020 год.

Как сообщалось ранее, с 1 июля в Украине средний прожиточный минимум вырос с 1 853 до 1 936 грн, для детей до 6 лет – с 1 626 до 1 699 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 2 027 до 2 118 грн, для трудоспособных граждан – с 1 921 до 2 007 грн. Для нетрудоспособных лиц – с 1 497 до 1 564 грн. Соответственно с июля 2019 года вырос размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, для некоторых категорий переселенцев.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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