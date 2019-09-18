Верховная Рада разблокировала законопроект об импичменте

Верховная Рада разблокировала подписание принятого законопроекта о процедуре импичмента президента Украины. Как сообщают «Донецкие новости», сегодня, 18 сентября, в парламенте рассмотрели проект постановления об отмене принятия этого документа.

Представил проект постановления народный депутат Николай Княжицкий, мотивировав это тем, что закон об импичменте был принят с нарушениями регламента, в частности, не была предоставлена возможность внести предложения и замечания к законопроекту после принятия его в первом чтении.

За проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» проголосовал всего 101 народный депутат. Документ был отклонен.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №1012 о процедуре импичмента президента Украины 10 сентября. После этого в парламент был внесен проект постановления № 1012-П об отмене результатов голосования по этому закону и подписание документа было заблокировано.

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