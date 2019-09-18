Заигрался: На Луганщине патрульные разыскивали 10-летнего ребенка

В Северодонецке (Луганская обл.) патрульные разыскали мальчика, о пропаже которого сообщила мать. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«Вчера вечером, около 21 часа, на служебный планшет патрульных поступило сообщение о пропаже ребенка. Обеспокоенная мать 10-летнего мальчика рассказала полицейским, что сын пошел гулять еще в 17 часов и до сих пор домой не вернулся», – рассказали в полиции.

Патрульные установили приметы мальчика и возможные места, где он мог находиться и начали поиски. Кроме этого, ориентировки с приметами ребенка получили все экипажи города.

«Уже через некоторое время инспекторы нашли ребенка в одном из супермаркетов города, где работает его сестра и к которой он пришел поиграть. Полицейские передали мальчика матери и уведомили соответствующие службы», – рассказали в патрульной полиции.