«Страшилки» по особому статусу Донбасса: Мнение политолога

«Страшилки», которыми пугают украинское общество относительно предоставления Донбассу особого статуса, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Потенциальные риски есть. Сейчас обсуждается "формула Штайнмайера". Это условие, которое россияне поставили: подписание некоего документа по этой формуле для проведения саммита "нормандской четверки" на высшем уровне. В чем ее смысл? На самом деле там ничего фатального и предательского нет. Формально, риски, скорее, потенциальные», – говорит он.

«Эта формула бывшего министра иностранных дел Германии Штайнмайера, который сейчас президент Германии, подразумевает, что Украина предварительно признает особый статус ОРДЛО* – ни слова о Конституции там нет. Это "придумки"», – продолжил Фесенко.

По его словам, на этой теме сейчас пытаются спекулировать пророссийские СМИ и оппозиция. «Даже в том, как цитирует "формулу Штайнмайера" Путин, нет ни слова о внесении изменений в Конституцию. В чем компромисс по этой формуле: Украина признает особый статус ОРДЛО на дату местных выборов предварительно, а местные выборы должны состояться по нашим законам. Дальше – окончательно признает только тогда, когда ОБСЕ признает местные выборы в этом регионе состоявшимися и демократичными. Ничего здесь предательского для нас нет», – говорит политолог.

Однако, по его мнению, потенциальный риск в «формуле Штайнмайера» заключается в том, что нужно в той или иной форме зафиксировать ответы на ряд вопросов: «Какими должны быть эти выборы – у нас в законе это прописано, но любая форма выборов должна быть согласована с той стороной. Это нужно согласовать в Минске и в Нормандском формате. В законе, например, указано, что в выборах должны участвовать украинские партии, должны быть допущены украинские СМИ, выборы проводит украинский ЦИК. Мы должны это зафиксировать, потому что та сторона может на это не согласиться. Не согласится и никакая "формула Штайнмайера" не будет работать, она останется на бумаге».

«И ключевой вопрос – а кому особый статус? Если это "ДНР" и "ЛНР" – это абсолютно неприемлемо для Украины. Если для территорий, и это условие возвращений этих территорий в состав Украины, тогда это предмет для компромисса и надо согласовывать детали, а детали прописаны в законе, закон об особом порядке местного самоуправления давно принят, еще в 2014 году и ежегодно продлевается», – резюмировал Фесенко.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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