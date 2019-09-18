На Донетчине разоружили 51-летнего мужчину

У 51-летнего жителя Бахмутского района (Донецкая обл.) изъяли несколько десятков патронов. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«Оперативниками была получена информация о том, что мужчина хранит боеприпасы. Во время следственных действий было обнаружено 79 патронов. Владелец опасной находки пояснил, что нашел эти боеприпасы в поле и "на всякий случай" спрятал их в заброшенном здании», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба Бахмутского отдела полиции

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Начато досудебное расследование по фактам незаконного их хранения, перевозки и пересылки (ст.263 Уголовного кодекса Украины).

В полиции напомнили, что согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины граждане могут избежать уголовной ответственности «добровольно сдав в территориальные подразделения полиции нелегальные предметы войны». В случае принудительного изъятия жителей ждет до 7 лет лишения свободы.