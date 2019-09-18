В «ЛНР» на взятках попались «таможенники»

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области на взятках «в крупном размере» попались «таможенники». Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что по факту «получения должностным лицом взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» будут «судить» работников «государственного таможенного комитета ЛНР («ГТК ЛНР»).

«Должностные лица ГТК ЛНР получили взятку, после чего были задержаны с поличным. Общая сумма полученной взятки в виде денег составила 90 тыс. росс. руб. (34,6 тыс. грн по курсу местного банка на 18.09.2019, – прим. ред.). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – заявили в «прокуратуре».