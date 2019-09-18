Есть опасения, что решения Рады будут непопулярными, – политический эксперт

Нынешний 9-й созыв Верховной Рады может распустить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом «Донецким новостям» рассказала конфликтолог, политический эксперт Татьяна Лупова.

Конфликтолог не верит в полную каденцию этого созыва. «И действия правящей партии во многом подтверждают это предположение. Идеи сократить количество нардепов, заявления о том, что в партии слишком жесткая дисциплина и многие воспринимают ее как оскорбительную, интервью главы президентского Офиса, с рассказом о том, как в депутаты собирали случайных людей и о проблемах их психики. Вот это все говорит о том, что этими людьми никто не дорожит и надолго сохранять эту Раду не собирается», – считает Татьяна Лупова.

Эксперт предполагает, что решения депутатов могут быть непопулярными. «Вполне возможно, что их главная задача – не раздумывая, проголосовать все, что им дают, включая особый статус неподконтрольного Донбасса и некий вариант соглашения по Крыму. Есть большие опасения, что эти решения будут, мягко говоря, непопулярными», – рассказывает Лупова.

«И сразу после этого их распустит сам президент, чтобы снять напряжение в обществе», – добавляет она.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «"Временный парламент": Эксперты оценили досрочный роспуск новой Верховной Рады».

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