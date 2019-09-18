На Луганщине разбираются с недостроенным жильем для переселенцев в Рубежном (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) в течение последних лет продолжалось строительство двух домов, которое было почти полностью профинансировано, но до сих пор не сдано в эксплуатацию. Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, заказчиком выступил Департамент строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства Луганской облгосадминистрации. «Продолжаю разбираться в этом вопросе. Объект №1 – ул. Строителей, 16 б, микрорайон №7. Многоэтажный дом на 107 квартир. Подрядчиком ООО СК "Стройсистема" освоено 67 млн грн из 72 млн грн. Срок сдачи в эксплуатацию с учетом дополнительных соглашений планировался на октябрь 2019 года», – написал Комарницкий.

Фото: Facebook / Виталий Комарницкий

«На сегодняшний день работы выполнены на 85%, однако уже несколько месяцев они не ведутся из-за разногласий между заказчиком и подрядчиком. Объект реально сдать в эксплуатацию в течение двух месяцев, но при условии возобновления работ. Срок, который относился к решению вопроса – 16 сентября, но понимание не достигнуто. Поэтому будем идти на радикальные действия», – продолжил губернатор.

Фото: Facebook / Виталий Комарницкий

Он осмотрел недостроенное здание и после этого отметил: «Коридор возле лестницы выглядят красиво и аккуратно. Но не поленился и поднялся выше... После 4-го этажа иллюзия готовности быстро развеялась. Совершенно понятно, что объект готовился только для демонстрации».

Фото: Facebook / Виталий Комарницкий

«Объект №2 – ул. Чехова 9, 9 Б на 68 однокомнатных квартир. На территорию не так просто попасть. Оплачено 25 млн грн из 29 млн грн, предусмотренных сметой. Судя по затраченным средствам, строительство закончено примерно на 90%, но по факту готовности на 45-50%. В течение двух недель не могут найти подрядчика. Сегодня подготовлено и направлено письмо в прокуратуру о рассмотрении данного факта. А между тем 175 семей наших земляков ждут такое желаемое и необходимое жилье», – подчеркнул глава Луганской облгосадминистрации.

Фото: Facebook / Виталий Комарницкий

Как сообщалось ранее, в Рубежном реализуется первый в Украине проект по строительству жилья, где переселенцы получат квартиры уже с ремонтом. Также сообщалось, что в Рубежном почти выполнены работы по строительству девятиэтажного жилого дома, ключи от квартир которого должны быть выданы переселенцам. Однако, что касается сроков введения его в эксплуатацию, остается нерешенным ряд вопросов.

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