В Попасной ремонтируют объекты культуры

На Луганщине в этом году проводят запланированные ремонтные работы в Попаснянском районном доме культуры, Попаснянской районной музыкальной школе искусств и ее филиалах. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В школе искусств в марте-мае были отремонтированы санитарно-гигиенические комнаты на сумму 631 тыс. 400 грн и класс хореографии на сумму 453 тыс. 400 грн. Также с марта по август текущего года осуществлены ремонтные работы в Горском филиале Попаснянской детской школы искусств. Восстановлены санитарно-гигиенические комнаты и класс хореографии на общую сумму 619 тыс. 100 грн. Кроме того, отремонтирована крыша здания на сумму 66 тыс. 100 грн», – говорится в сообщении.

«В июле начаты ремонтные работы в Попаснянском районном доме культуры, планируется завершить их в конце текущего года. На них предусмотрено выделить из районного бюджета около 800 тыс. грн», – добавили в облгосадминистрации.

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