Пристайко рассказал, что будет, если в переговорах по Донбассу не будет прогресса

Украина сообщила России свои «красные линии» в переговорах по Донбассу и не будет уступать по ним. Об этом в интервью одной из немецких газет заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Посольство Украины в Германии.

«Мы не сдадим украинские территории и сообщили россиянам о наших "красных линиях". Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано», – сказал Пристайко.

По его словам, расширение Нормандского формата с привлечением к переговорам Великобритании и США – один из вариантов прогресса по Донбассу.

«Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще 5 лет. И если мы скоро не увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы будем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, что принесут большую эффективность процесса», – отметил глава МИД Украины.

«Мы уже не те украинцы, которых Путин хотел поставить на колени 5 лет назад. Рост экономики в первом полугодии составил 4,6%. Для Украины это очень впечатляющая цифра, даже если нам и нужны значительно большие темпы роста. Санкциями Запад нам предоставил время, и мы его использовали. Намного мощнее армия, экономика, лучше функционирует, и довольно сильная общественная сплоченность, показавшая себя на последних выборах. Это те достижения, которыми мы оперируем за столом переговоров», – добавил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры «нормандской четверки» обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

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