Грозит ли украинцам дефицит картофеля: Мнение эксперта

Дефицита картофеля в Украине, который ранее прогнозировали аналитики, в 2019-2020 годах не будет. Такое мнение выразил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Сегодня».

«Дефицита картофеля в Украине не будет ни при каких условиях <…> Мы каждый год собираем от 18 до 20 млн тонн картофеля, потребляем – 6 млн тонн, плюс еще 6 млн тонн картошки идет на корм животным и посевной материал», – отметил он.

По словам эксперта, резкий рост импорта овоща в августе объясняется тем, что операции с импортным картофелем более выгодны коммерсантам.

«Импортировали рекордный объем картошки из Беларуси потому, что цены в Украине были выше, чем там. Не потому, что у нас не было картофеля, а потому, что цена в Украине была в два раза выше, чем в прошлом году – в связи с падением курса доллара. Поэтому она была интересна импортерам», – объяснил экономист.

Олег Пендзин убежден: паниковать по поводу дефицита картофеля не стоит.

«На сегодня мы имеем достаточно большой урожай картофеля. Я не думаю, что цена на картошку будет сильно повышаться на протяжении какого-то времени, чтобы люди по этому поводу сильно переживали», – резюмировал он.