Прогулка «Шахтера» перед стартом в Лиге чемпионов (Фото)

Сегодня, 18 сентября, «Шахтер» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов матчем с «Манчестер Сити». После завтрака «горняки» отправились в город, сообщает пресс-служба клуба.

«В Харькове пасмурно и довольно прохладно, всего +11 градусов. Но несмотря на погоду, команда в отличном настроении готовится к встрече с "Манчестер Сити". Футболисты не отказывали фанатам в общении, делали десятки селфи и раздавали автографы», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что вечером «Шахтер» ждет мощнейшая поддержка трибун. Практически все билеты реализованы.

Перед началом игры на ОСК «Металлист» состоится грандиозное модульное шоу. Болельщиков приглашают на стадион заранее.

Стартовый свисток португальского арбитра Артура Диаша прозвучит в 22:00.

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»