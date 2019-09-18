Губернатор Луганщины проверил ремонт дороги Новоайдар – Счастье

Губернатор Луганщины Виталий Комарницкий проверил ремонт дороги Новоайдар – Счастье. Своими впечатлениями председатель Луганской областной военно-гражданской администрации поделился сегодня, 18 сентября, на своей странице в Facebook.

«В прошлом месяце, проезжая по трассе Новоайдар – Счастье, почувствовал всю безжалостность нехватки средств на восстановление дорожного покрытия. Эмоции от поездки переполняли, складывалось ощущение некоего "армагеддона". Увиденное поражало своими масштабами: бесконечные ямы, накатанные обочины "объездной путь" полем, который устроили уставшие от местами асфальтированной дороги водители», – написал он.

«Сегодня же передо мной предстала совсем другая картина: сделан ямочный ремонт, частично положено новое асфальтированное покрытие, расширена обочина. Знаю, вместе мы возродим и восстановим Луганщину и ее разрушенную инфраструктуру, и в дальнейшем – сделаем ее процветающим регионом», – заявил Комарницкий.

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