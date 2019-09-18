На Донетчине со стрельбой останавливали автоугонщика (Фото)

В Курахово (Донецкая обл.) полицейские задержали подозреваемого в угоне авто. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что на угнанном автомобиле водитель пытался скрыться от сотрудников сектора реагирования патрульной полиции и «добавлял газа» на требования полицейских остановиться. Чтобы задержать «гонщика», правоохранители были вынуждены стрелять по колесам автомобиля.

«Сегодня около 03:00 на одной из улиц города сотрудники полиции обнаружили автомобиль, который 3 дня значился в розыске. Полицейские сразу начали останавливать транспортное средство, однако водитель не реагировал на законные требования правоохранителей и продолжал убегать. Преследование злоумышленника закончилось за пределами населенного пункта возле одной из баз отдыха, где полицейские, на основании п. 7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", остановили его путем повреждения колес автомобиля из огнестрельного оружия», – рассказали в пресс-службе.

На место выехала следственно-оперативная группа. За рулем транспортного средства оказался 23-летний житель с. Красное Покровского района Донетчины.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

«Мужчина уже был осужден за незаконное завладение транспортными средствами и несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Кроме того, установлено, что злоумышленник совершал кражи из автомобилей», – отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что сейчас продолжаются обыск и другие следственные мероприятия.

«У фигуранта изъяты ранее похищенные вещи из транспортных средств», – подчеркнули в полиции.

По фактам открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» и ч.2 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.