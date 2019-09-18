Ремонт Сватовского моста приближается к финальной стадии (Фото)

На сегодня, 18 сентября, в Луганской области работы по капитальному ремонту на Сватовском мосту через реку Красная приближаются к финальной стадии. Строители сделали монтаж всех железобетонных балок на всех пролетах, закончено армирование, все готово к бетонированию. Об этом сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, передает пресс-служба организации.

Он напомнил, что непосредственно бетонирование – не длинный процесс – он займет один-два дня, а вот подготовительные работы занимают определенное время. При благоприятной, а не дождливой погоде, ждут бетон для окончательной заливки.

Для армирования и проведения подготовительных работ строители моста работали с раннего утра до позднего вечера, ежедневно без выходных.

«В данный момент ведется укладка бетона на пролетное строение. Эти работы уже завершаются. Если не помешает погода, на 19 сентября ожидаем последний бетон. А уже после этого, на устроенную бетонную монолитную плиту будет положено несколько слоев асфальтобетонного покрытия. Всего будет положено 3 слоя покрытия на проезжую часть моста (нижний, средний, верхний слой). Это делается для того, чтобы срок службы покрытия был не на 10-15 лет, а значительно дольше. Фактически, можно говорить о приближении к финальной стадии. Кроме этого будет установлено перильное и бартерное ограждения, обустроены тротуары», – рассказал Цыганский.

Он отметил, что хотя ремонт Сватовского моста относится к капитальному ремонту, по факту говорится о полном восстановлении моста.

Сейчас Сватовский мост закрыт для движения транспорта. Объезд для местного транспорта организован по соседнему низководному мосту и улицам города.

Напомним, подрядчики должны ускорить работы, чтобы ввести мост в эксплуатацию до 15 октября 2019 года. Сватовский мост имеет большое значение для экономики Сватовского района и Луганской области, поскольку он расположен на дороге государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» и объединяет две области – Харьковскую и Луганскую, а также районы Луганской области. Расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.

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