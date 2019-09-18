На Донетчине пожилые супруги-переселенцы оказались практически изолированными от внешнего мира

В селе Дача (Донецкая обл.) семья переселенцев из временно неподконтрольной украинской власти Горловки Инна Александровна и Петр Дмитриевич оказались в сложных жизненных обстоятельствах и практически изолированными от внешнего мира. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Так, пожилые супруги из-за регулярных обстрелов были вынуждены покинуть Горловку в 2014 году и поселились в селе. «В населенном пункте, куда они переехали, отсутствует регулярное транспортное сообщение. Единственную дорогу при непогоде размывает и люди просто не могут выехать из поселка за продуктами питания и первой необходимости, посетить отделение ЦРБ, Укрпочты и государственные учреждения», – говорится в сообщении.

Пенсионеры получают помощь на оплату аренды жилья как переселенцы. Семья содержит домашнее хозяйство и участок земли, с помощью которого имеют дополнительный доход, однако из-за ряда хронических заболеваний с каждым годом им становится все сложнее работать на земле полноценно.

Воду берут в колодце, но она пригодна только для технических нужд.

Благодаря помощи волонтеров пожилые люди смогли приобрести хлебопечь, с помощью которой они смогут круглый год обеспечивать себя свежим хлебом.

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