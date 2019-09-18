Всех освобожденных моряков обеспечили жильем, – заместитель главы АП

Всем 24 освобожденным украинским морякам, которых удерживали в Российской Федерации, куплены квартиры, и они будут жить в одном доме, другие из 35 освобожденных также получат жилье в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «ZIK».

«Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами», – отметил он.

Тимошенко также добавил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов. «Ему сделали операцию, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерских началах», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России продолжают уголовное дело против освобожденных украинских моряков.