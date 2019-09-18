Ситуация в пунктах пропуска днем 18 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Andriy: «11:11. Горловка на выезд в сторону Бахмута на полиции машин 20 и 5 льготы. 30 минут стоим, движения нет»;

Andriy: «14:19. Горловка в Бахмут. На таможню около 60 машин. Движение раз в 30-40 минут машин по 15. С полицией стоим уже 3,5 часа и перед нами еще 45 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Олег: «13:58. Марьинка в Донецк 7 машин»;

Ната: «14:11. "Каргилл" в Украину: льгота 20, общая до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Iuliia: «10:04. Муж стоит в Еленовке с 6:00, говорит, что капец, очередь не двигается»;

Кирилл: «10:20. Оленiвка мiж першим та другим туалетом. Продають чергу, з цього висновок – черга зроблена штучно»;

Натали: «11:54. Новотроицкое в Донецк – 30 машин»;

«Sneg»: «12:55. Коллеги, те кто приехал в Еленовку в начале пятого утра и стоял в общей очереди, во сколько вы проехали ДНР? Спасибо за информацию»;

Iuliia: «12:58. Только сейчас, муж проехал»;

Кирилл: «13:42. На Оленiвцi черга до першого туалету».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Игорь: «13:11. Октябрь – пусто в обе стороны, Пищевик тоже».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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