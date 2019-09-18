Полное разведение войск на Донбассе: Военный эксперт рассказал о рисках

По ситуации в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) видно, что разведение сил и средств имеет и позитив, и негатив. Демилитаризация региона – важна. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант запаса, военный эксперт Игорь Романенко, сегодня, 18 сентября, передает «Gazeta.ua».

«Но были провокации со стороны сепаратистов. Это – риски войны. Мы должны всеми силами способствовать уменьшению боевых действий. Разведение войск ускорит этот процесс. Если все солдаты отойдут от линии соприкосновения, это нивелирует возможность использования ряда видов оружия. Например, стрелять из снайперских дальнобойных винтовок. Крупнокалиберные пулеметы тоже станут неэффективными. Бить боевики смогут только из минометов и артиллерии. Такие случаи подпадают под зону расследования ОБСЕ», – считает эксперт.

По мнению Романенко, после остановки боевых действий можно готовиться к выборам на Донбассе по украинским законам. «Они могут происходить только при условии отсутствия вооруженных людей на территории. Крымский вариант не пройдет. Далее привлекать иностранных наблюдателей, формировать международные администрации. Украина, со своей стороны, должна делать все, чтобы нивелировать риски разведения. Не стоит наивно надеяться на добросовестность боевиков. Поэтому наша разведка и Генштаб должны работать на опережение. Привлекать к этому ОБСЕ», – объясняет военный эксперт.

По его словам, было три условия, которые Украина должна были выполнить перед участием в «нормандском саммите». «Это – разведение войск в Станице Луганской и Золотом, письменное подтверждение реализации "формулы Штайнмайера" и наработка заранее итогового коммюнике. Это – рискованное дело. Должны критически относиться к позиции России и готовиться к дальнейшим переговорам. Заявления президента Зеленского и его команды дают надежду на то, что они не планируют жертвовать государственными интересами Украины. К тому же за годы войны наше общество очень консолидировалось вокруг национальной идеи. Оно не позволит власти перейти красные линии», – сказал Романенко.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Читайте также: