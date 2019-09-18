Начата укладка плиты фундамента временного моста у Станицы Луганской (Фото)

Сегодня, 18 сентября, у излома разрушенного моста вблизи контрольного въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) начата укладка плиты фундамента временного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации (ЛугОГА).

Так, продолжаются восстановительные работы возле моста через реку Северский Донец. На месте работали сотрудники ООО «Уктрансмост», инженерная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и три пиротехнические группы ГСЧС.

Также на место была доставлена ​​необходимая техника. После обследования территории пиротехники, работники «Укртрансмоста» работали под разрушенной частью моста. Сотрудники ГСЧС продолжили работы по срезанию деревьев и кустарника на левой обочине дороги.

Кроме этого, пиротехническое подразделение ГСЧС проводило работы по очистке местности у дороги от взрывоопасных предметов.

Работниками райавтодора проводились работы по ремонту тросового ограждения дороги.

Ранее председатель ЛугОВГА Виталий Комарницкий заявлял, что во время ремонта разрушенного моста в прифронтовой Станице Луганской будет построен временный обходной мост.

Восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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