Стало известно, где находится «министр МВД ЛНР»

«Министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет, информация об аресте которого появилась несколько дней назад, все это время находится в России. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщают источники из «ЛНР» в соцсетях.

«В продолжение истории с "арестом" Игоря Корнета. По моим данным глава МВД ЛНР И. Корнет сейчас находится в Москве (уже несколько дней). Как мне сказали, обыски в кабинетах МВД действительно проходили, но проходили уже достаточно давно (недели две назад). Именно после них Корнет и уехал в Россию, на встречу с нужными людьми. Разбираться и улаживать возникшие проблемы. Повторюсь, пока никто его не арестовывал и с должности не снимал. Каковы будут итоги этой поездки, я прогнозировать не берусь», – говорится в сообщении.

Пользователи комментируют информацию:

Наталья: «Коней на переправе не меняют! Слишком много знает и делиться этими знаниями с другими, желающими поживиться за счет Донбасса, Кремль не торопится...! А этого всегда успеют прибрать...как отработанный материал!»;

«Коней на переправе не меняют! Слишком много знает и делиться этими знаниями с другими, желающими поживиться за счет Донбасса, Кремль не торопится...! А этого всегда успеют прибрать...как отработанный материал!»; Виктор: «Бабло повез отмазываться»;

Дима: «Это же Москва, а здесь можно кофешопы прямо в райотделах делать, только - регулярно туда деньги возить»;

Иван: «Интересно, что там со скандальным отжатым особняком Корнета, из которого не хотел выселяться и скинул Колывана».

Напомним, что информацию о том, что на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области арестован «министр внутренних дел» Игорь Корнет подтвердил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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