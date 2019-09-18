На сессии Генеральной ассамблеи ООН рассмотрят ситуацию на Донбассе

На очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начала свою работу во вторник, 17 сентября, рассмотрят ситуацию на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Украина как одна из стран-основательниц организации выступает за усиление роли многосторонних механизмов, в частности ООН, в решении насущных проблем современности. В условиях все более настойчивых попыток разрушить мировой порядок, основанный на международном праве и принципах Устава ООН, лидерство этой международной организации является критически необходимым», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках работы новой сессии Генеральной ассамблеи ООН украинские дипломаты продолжат работать над реализацией национальных приоритетов, прежде всего в области восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

«В этой связи положительно оцениваем результаты голосования 16 сентября относительно включения в проект повестки дня 74-й сессии отдельного пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Рассчитываем на дальнейшую поддержку международных партнеров в вопросах прекращения вооруженной агрессии против Украины и достижения мирного урегулирования и деоккупации Крымского полуострова и части Донбасса», – заявили в МИД Украины.

«Ожидаем продуктивных переговоров мирового сообщества в рамках общих политических дебатов на следующей неделе», – добавили в ведомстве.

Ожидается, что очередную сессию Генеральной ассамблеи ООН посетят президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

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