Лига чемпионов: «Шахтер» перед игрой с «Манчестер Сити» устроит грандиозное шоу

Сегодня, 18 сентября, в Харькове на ОСК «Металлист», перед матчем Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити», состоится грандиозное модульное шоу. Об этом сообщается в официальном Twitter «горняков».

«Идете сегодня на ОСК "Металлист"? Придите на стадион заранее и станьте участником грандиозного модульного шоу перед матчем "Шахтер" – "Манчестер Сити"», – говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в продаже еще есть билеты. Харьковский стадион «Металлист» вмещает 40 003 болельщика.

Как пишет «Сегодня.ua» , ч емпионы Англии уже в третий раз за неполные два года выйдут на газон харьковского ОСК « Металлист » . А для их наставника Пепа Гвардиолы это в общей сложности будет 12-е рандеву с « Шахтером » . Чаще в еврокубках он не встречался ни с кем.

Ранее сообщалось, что жребий уникальным образом свел чемпионов Украины и Англии в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы 3-й год подряд. «Шахтер» и «Манчестер Сити» прекрасно изучили друг друга еще после первых встреч в 2017-м, а вообще соперники уже по 2 раза играли в Харькове и Манчестере. Также напомним, что главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру вчера, 17 сентября, на предматчевой пресс-конференции рассказал о матче с «Манчестер Сити», готовности Тайсона, Гвардиоле и составах. Также был организован традиционный прием в честь зарубежных гостей, в ходе которого гендиректор «горняков» Сергей Палкин презентовал англичанам забавные сувениры. Сегодня утром, 18 сентября, «Шахтер» перед стартом в Лиге чемпионов прогулялся по Харькову.